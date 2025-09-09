Setembro Amarelo é tema de palestra na Câmara Municipal de Jardim

Na manhã desta terça-feira (09), a Câmara Municipal de Jardim promoveu uma palestra em alusão ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio. O evento contou com a presença da presidente da Casa de Leis, vereadora Tereza Moreira, dos vereadores: Marilsa Bambil, Jota Pereira (vice-presidente), Alexandre Pitangueiras, Dr. Erney e Rosi Maciel, além do prefeito Juliano Miranda (GUGA), da primeira-dama Raquel Stragliotto e do vice-prefeito Thiago Monteiro e representantes de instituições públicas e privadas, além da presença da comunidade que também lotou o plenário.

Durante a abertura, a presidente Tereza Moreira destacou a origem da campanha e a importância de fortalecer o diálogo sobre saúde mental:

“Em 1994, nos ESTADOS UNIDOS, um jovem chamado MIKE, de apenas 17 ANOS, partiu de forma precoce e inesperada. Seus amigos, em homenagem à sua vida e como forma de alerta, passaram a distribuir FITAS AMARELAS e mensagens de apoio àqueles que enfrentavam momentos de dor e silêncio. Assim nasceu o movimento que mais tarde se transformaria no SETEMBRO AMARELO, símbolo mundial da PREVENÇÃO AO SUICÍDIO. Passadas três décadas, essa causa segue mais atual do que nunca. FALAR SOBRE SAÚDE MENTAL não é apenas necessário, É URGENTE. O silêncio ainda pesa, mas a VIDA SEMPRE DEVE FALAR MAIS ALTO. No BRASIL, os números continuam alarmantes: a cada ano, mais de 14 MIL PESSOAS tiram a própria vida. Isso significa que, a cada hora, em média, UMA PESSOA se despede de nós dessa forma. São estatísticas duras, que escancaram a importância de momentos como este — de DIÁLOGO, de ACOLHIMENTO e de INFORMAÇÃO.” Apresentou a presidente da Casa de Leis.

A palestra foi conduzida pela psiquiatra Caroline Rodrigues Pereira, que ressaltou a importância da escuta ativa e do acolhimento às pessoas em sofrimento. Ela destacou ainda que o município vem avançando nas ações de cuidado em saúde mental:

“Hoje cada posto de saúde realiza atendimentos voltados para a prevenção, aproximando os serviços da comunidade e chegando cada vez mais perto dos moradores de cada bairro.” Ainda destacou as principais doenças mentais além da depressão. Incentivou a população a olhar para quem precisa e quem sabe incentivar um amigo ou vizinho que esteja apresentando sintomas de depressão, além de tirar inúmeras dúvidas apresentadas pelos presentes.

O evento marcou um importante momento de reflexão, conscientização e reforço ao compromisso do poder público em promover a valorização da vida.