Senador Nelsinho Trad aposta em aliança com Riedel e reforça candidatura à reeleição

“Aposto tudo numa aliança com Eduardo Riedel.” A declaração do senador Nelsinho Trad (PSD) deu o tom do encontro “Café e Política”, realizado no bairro Cidade Jardim, que reúne imprensa e entusiastas do cenário político em um ambiente que remete aos tradicionais cafés das décadas de 1980 e 1990.

Convidado do dia, o parlamentar abordou o cenário eleitoral e as articulações partidárias em curso. Ao comentar a estratégia do PSD, destacou os riscos de candidaturas sem viabilidade e afirmou que sua participação no próximo pleito já está definida, dependendo apenas da homologação.

Senador Nelsinho Trad revelou que, em reunião com Gilberto Kassab e a senadora Tereza Cristina, deixou claro que sua candidatura é “inegociável”.

“A única forma de eu ser competitivo é não ter candidato estadual e federal”, disse.

Ao falar sobre o Senado, reforçou sua intenção de reeleição e a experiência no cargo. “Não estou caindo de paraquedas. Senador não é para amador”, afirmou, ao destacar a atuação na captação de recursos para Mato Grosso do Sul. Entre os investimentos mencionados estão R$ 9 milhões destinados a Rio Brilhante, R$ 42 milhões para Itaporã e R$ 58 milhões para Dourados, o senador garantiu recursos federais para os 79 municípios e ao Governo de MS. “Ontem, conquistamos R$ 1 milhão para saúde”.

O senador também afastou a possibilidade de disputar a prefeitura de Campo Grande em 2028. “Meu foco é ser senador. Não vou disputar a prefeitura”, concluiu.

O encontro, segundo o senador, reforçou a importância de espaços presenciais de diálogo político. “Aqui tem a aproximação de lideranças e imprensa em um formato que resgata a tradição dos debates informais. Os organizadores estão de parabéns”, disse.

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