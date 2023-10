Seminário na ALEMS debate segurança pública e enfrentamento do crime e da violência

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) sedia, na sexta-feira (27), o 2º Seminário de Segurança Pública. A realização do evento foi solicitada pela Associação Nacional dos Agentes Rodoviários Federais (Asnarf) ao 1º secretário da Casa de Leis, deputado Paulo Corrêa (PSDB). O seminário, aberto ao público e à imprensa, será realizado no plenário da ALEMS, das 9h às 18h30.

O deputado Paulo Corrêa ressaltou a importância do debate sobre a segurança pública e o papel dos agentes rodoviários federais nessa discussão. “A segurança pública é uma preocupação constante em nosso país, e os agentes rodoviários federais desempenham um papel vital nessa missão. Estamos unindo esforços com a Associação Nacional dos Agentes Rodoviários Federais para explorar políticas que estejam à altura do desafio que é o Brasil”, afirmou.

De acordo com a Asnarf, o seminário objetiva “promover debate de especialistas sobre o serviço prestado pela Polícia Rodoviária Federal baseado na filosofia do policiamento comunitário em parceria com a sociedade civil e apontar de forma conjunta estratégias e práticas para o enfrentamento do crime e da violência urbana”.

