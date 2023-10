A Semana Municipal de Diagnóstico e Prevenção ao Glaucoma pode ser instituída em Campo Grande, caso o projeto de lei n. 10.944/23, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha (PP) seja sancionado pela prefeitura da Capital.

Segundo o Dr. Victor Rocha a Semana Municipal de Diagnóstico e Prevenção ao Glaucoma é fundamental para conscientizar a população sobre a importância da detecção precoce dessa doença ocular silenciosa que pode levar à cegueira. “Juntos podemos promover a saúde visual e prevenir complicações”, pontuou.

A data deverá ser celebrada, anualmente, na última semana do mês de maio, já que é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma em 26 de maio.

Entidades de Tiro Desportivo – Victor Rocha também foi favorável ao projeto de lei complementar 886/23, do vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, que visa flexibilizar as restrições relacionadas às entidades de tiro desportivo, como clubes, associações e escolas de formação que promovem a instrução de tiro, tiro desportivo ou caça.

O projeto prevê a alteração no capítulo XVI da lei 2.909, que institui o Código de Polícia Administrativa do município de Campo Grande. O novo texto determina que os clubes não estão sujeitos a distanciamento mínimo de quaisquer outros estabelecimentos ou atividades na circunscrição territorial do município. Além disso, o projeto introduz o artigo 153-C, que permite às entidades de tiro desportivo estabelecer horários próprios de funcionamento, conforme regulamentação a ser expedida pelo Poder Executivo.

“Entidades de tiro desportivo, como clubes, associações e escolas de formação, desempenham um papel importante ao promover a instrução de tiro seguro e responsável, além de contribuir para o desenvolvimento de habilidades técnicas e disciplina. Essas atividades podem ser realizadas de forma legal e controlada, por isso, fui favorável ao projeto. “, finalizou o parlamentar progressista.

Com informações da Assessoria.