Sem anunciar novo ministro da Justiça, Lula passará Réveillon em base naval no Rio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve embarcar nesta terça-feira (26) para a base naval da Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro, onde planeja passar o Réveillon. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, o acompanhará. Conforme a Secretaria de Comunicação da Presidência, a previsão é que o petista retorne a Brasília no dia 3 de janeiro.

Lula embarca para o recesso de fim de ano antes de anunciar o substituto de Flávio Dino no Ministério da Justiça. O presidente já divulgou que Dino ficará no cargo apenas até o dia 8 de janeiro, quando se desligará da função e se preparará para tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, em 22 de fevereiro.

Os principais cotados para o cargo são Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF, os ministros Vinicius Carvalho (Controladoria-Geral), Simone Tebet (Planejamento), Jorge Messias (Advocacia-Geral), além de Wellington Silva, secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil.

Antes de viajar, o presidente cumpriu sua última agenda pública nesta segunda-feira. Ele se encontrou com um grupo de repatriados da Faixa de Gaza na Base Aérea de Brasília. Em seu discurso, o petista voltou a defender a criação de um estado palestino e disse que o seu governo continuará coordenando novos resgates de brasileiros e seus familiares que estão na área de conflito com Israel.

No domingo, véspera de Natal, ele fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV pedindo a união nacional.

Recesso

Nos seus dois primeiros mandatos, de 2003 a 2011, o presidente costumava descansar em na base naval de Aratu, próxima a Salvador, na Bahia. A área para onde ele irá agora, no litoral do Rio de Janeiro é restrita, de posse da União e administrada pelas Forças Armadas. A ilha pertence aos municípios de Mangaratiba e Itaguaí e à capital, Rio de Janeiro.

O Palácio do Planalto não divulgou detalhes sobre o horário de embarque do presidente para o litoral fluminense.

Desde a gestão Fernando Henrique Cardoso (PSDB), de 1995 a 2002, é comum os presidentes passarem parte do recesso do fim de ano em bases militares. FHC, Lula, Dilma Rousseff (PT), Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL) já se hospedaram em áreas privativas das Forças Armadas no Rio, na Bahia, em São Paulo e em Santa Catarina.

Com informações do SBT News.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: