Sayuri Baez confirma sua pré-candidatura a Deputada Estadual

A vereadora Três Lagoense, Sayuri Baez (REPUBLICANOS), anunciou neste domingo (12), durante um almoço para amigos e partidários, a sua pré-candidatura a deputada estadual, acompanhada do presidente do partido Wilton Acosta e familiares em sua cidade. O evento contou com mais de 400 pessoas.

Sayuri é vereadora de primeiro mandato, é a voz da independência no terceiro maior município do Estado. Ela vem enfrentado a máquina municipal fazendo parte do grupo de oposição da cidade, ela conquistou o respeito da população, por defender as demandas de necessidade do povo.

A parlamentar através de seus vídeos “polêmicos”, aborda assuntos de necessidade e interesse da população como na Saúde, obras e segurança.

Através de sua luta como, por exemplo, a gratuidade no Balneário Municipal, o prefeito acabou realizando o feito, após vários vídeos postados pela vereadora que comprovava a possibilidade em aderir este beneficio para munícipes.

Empresária e focada no social Baez acredita que poderá fazer mais para todo o Estado, e pretende ser a voz na assembleia legislativa que representará a população da região do Bolsão, que desde a saída do deputado afastado, Eduardo Rocha (MDB), os três lagoenses ficaram sem um representante.

Como vereadora enfrentou acusações e teve seu nome perseguido, sendo impedida de apresentar requerimentos por não fazer parte do grupo de parlamentares do prefeito, mas ganhou a aprovação da população e resolveu abraçar este mais novo desafio de sua vida pública.

O presidente do partido, Wilton Acosta aprovou e defendeu a pré-candidatura da parlamentar que vem aparecendo nas pesquisas divulgadas pelo Estado. “A população é quem pede pelo nome de Sayuri, e não temos como não apoiar e acreditar neste importante nome”, declarou o dirigente estadual do republicanos.