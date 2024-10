Saúde foi o assunto mais abordado no último debate do primeiro turno

O último debate dos candidatos a prefeito de Campo Grande, promovido pela Rede Globo de Televisão e realizado pela TV Morena, até que teve troca de acusações entre os cinco participantes, mas também teve debate sobre propostas para problemas da população.

Adriane Lopes(PP) , Beto Pereira (PSDB), Rose Modesto (União Brasil), Camila Jara (PT) e Luso Queiroz (Psol) participaram e acabaram protagonizando um confronto morno, mas que pode ter servido para o eleitor definir o seu voto.

Meio ambiente e sustentabilidade nos Parques de Campo Grande; Mobilidade urbana, ciclovias; transporte público, terminais e corredor de ônibus; Economia, Rota bioceânica; Cultura; conclusão de obras paradas. Um dos temas que praticamente não apareceu foi o da Educação, que não foi sorteado quase nem apareceu nas perguntas dos candidatos.

A questão da saúde acabou monopolizando os debates e esteve praticamente em todos os blocos, desde a falta de medicamento em Postos de Saúde; construção do Hospital Municipal; valorização dos profissionais; repasse de recursos para os hospitais privados.

Propostas como a entrega de remédios em casa, a construção de hospitais para idosos, crianças e mulheres também foram apresentadas pelos candidatos.

Já no primeiro bloco os candidatos partiram para o ataque e o tema que acabou monopolizando foram as fake news, principalmente com ataques entre Rose Modesto e Beto Pereira. Enquanto Beto procurou contestar afirmações de que teria problemas com a Justiça e contra-atacou imputando a Rose a contratação de atores. Camila Jara e Luso Queiroz também entraram na discussão, atacando principalmente o candidato tucano.

Candidatos

“Vou trazer para Campo Grande o que está sendo feito no estado para tirar a cidade da estagnação em que se contra” disse Beto Pereira . Já Adriane Lopes em todas as intervenções destacou as obras que fez e as que pretende fazer. “Eu não tenho medo de fazer o certo e estou mudando Campo Grande e vou mudar ainda mais” disse Adriane.

Por seu lado, Rose Modesto propôs recuperar Campo Grande. “Enfrentei três máquinas e cheguei até aqui fazendo propostas para melhorar a vida da população” afirmou Rose Modesto.

Camila Jara em suas considerações finais contestou os números das pesquisas. “Não acreditem nas pesquisas e eu acredito que no dia 6 o povo vai surpreender”, disse a candidata do PT.

Outro que contestou as pesquisas foi o candidato do PSOL, Luso Queiroz. Ele afirmou que as consultas estão cada vez mais sem credibilidade.

Por Laureano Secundo

