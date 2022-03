Saúde da mulher: Emenda de Vitor Rocha é aprovada hoje na Câmara

Neste dia 8 de março, data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a Câmara de Vereadores de Campo Grande comemora uma conquista importante que foi garantida pelos vereadores da Casa. Foi mantida a emenda à Lei Orçamentária (LOA) que visa a oferta de mutirões da saúde da mulher.

A emenda é de autoria do vereador Dr. Victor Rocha (PP), que destacou a necessidade e a importância dos mutirões que valorizaram as mulheres e têm por objetivo melhorar a qualidade de vida delas. Na sessão de hoje, o vereador felicitou todas as mulheres de Campo Grande pela data e parabenizou o trabalho desenvolvido na Casa Rosa, centro de prevenção e tratamento ao câncer de mama.

De acordo com o vereador, a saúde da mulher não deve ser esquecida, e temos que ter um “olhar zeloso” nessa área. O parlamentar Dr. Victor Rocha é médico mastologista há 18 anos, e quis homenagear mulheres. “Neste 8 de Março minha homenagem fica em forma de serviço prestado às mulheres campo-grandenses e sul-mato-grossenses com o compromisso de ampliarmos o atendimento à Saúde da Mulher oferecendo atendimento desde a adolescência até a melhor idade. Parabéns a todas as mulheres, pois nunca desistem de lutar, são guerreiras e merecem todo o meu respeito e carinho.”, destaca o parlamentar.

Os resultados são animadores. Desde novembro de 2021, foram 15 diagnósticos de câncer, todos de maneira resolutiva e rápida, além de 1,3 mil atendimentos entre consultas e retornos. A fila de espera para consulta com mastologista foi zerada, e o objetivo é que a fila para biópsia e consequentemente de ultrassonografia também siga essa realização até julho. “Antes do início das atividades da Casa Rosa, Campo Grande contava com 1.040 mulheres na fila de espera. Enquanto que, todos os hospitais juntos ofereciam em torno de 120 vagas/mês de consulta com mastologista. Essa promessa de campanha que conseguimos colocar em prática poderá ajudar ainda mais a nossa população a cuidar da saúde da mulher não só da nossa Capital, mas também do Estado”, explica o vereador.

Para a mulher que deseja ser atendida na Casa Rosa, basta procurar uma unidade de saúde próxima onde reside e pegar o encaminhamento ao ambulatório de mastologia do Dr. Victor Rocha. Os atendimentos são realizados nas tardes de quinta e sexta-feira no ambulatório da Maternidade Cândido Mariano, localizado na Rua Vinte Cinco de Dezembro, nº 509.