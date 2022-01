Rose Modesto deve disputar governo pelo União Brasil, afirma Sergio Murilo

O presidente regional do Podemos, Sergio Murilo, afirmou ao jornal O Estado que, em articulações recentes com a deputada Rose Modesto (PSDB), existe uma tendência de ela migrar para o União Brasil [partido a partir da fusão entre DEM e PSL] para disputar o governo do Estado e o Podemos indicar alguém para a chapa majoritária nas eleições deste ano.

“Hoje, a deputada federal e pré-candidata ao governo Rose Modesto tem mais chances de ingressar no União Brasil e nós do Podemos estaremos junto com ela. Vamos indicar alguém em cabeça de chapa para somar com ela. Lógico que ainda falta a decisão final que é da deputada, mas estamos esperançosos em ajudá-la neste projeto para Mato Grosso do Sul”, disse Sérgio Murilo, que explicou que as indicações do Podemos podem ser para candidato a vice-governador e senador.

Ele destacou também que a investida de Rose na União Brasil é louvável, já que o partido terá um bom financiamento para a campanha e bom tempo de propaganda no rádio e na TV, somando ao Podemos.

Questionado sobre se não ficará decepcionado com a ida de Rose ao União Brasil, em vez do Podemos, como ele esperava no ano passado, Sérgio Murilo foi rápido na resposta: “A ordem dos fatores não altera o produto.”

“Nós do Podemos acreditamos nesse projeto e queremos que a Rose Modesto seja governadora de Mato Grosso do Sul, seja conosco como protagonista, ou seja, como coadjuvantes. Nós acreditamos que o União Brasil também é um parceiro de primeira hora e tem muito a oferecer. Queremos a Rose candidata e que ela vença as eleições.”

Para Sérgio Murilo, a aliança entre o Podemos e União Brasil tende a dar bons frutos nas eleições deste ano. A ideia é formar uma aliança forte para que o projeto vingue. Enquanto isso, Sérgio Murilo continuará as viagens pelo Estado trabalhando no partido. Ele vai até Dourados dia 28 de janeiro, onde o vereador Marcelo Mourão presta contas do mandato, e depois retorna a Campo Grande, onde continua as articulações.

Moro

Sergio Murilo salientou também que existe a possibilidade de alianças na disputa nacional entre o ex-juiz Sergio Moro do Podemos e o União Brasil. Por enquanto, nada foi confirmado, mas as articulações continuam.

“Chegou a ser divulgado que o Moro iria sair do partido para entrar no União Brasil, e quero atualizar a informação porque o Podemos não têm essa intenção e não houve comentário do Sergio Moro para mudar de partido. Isso é uma fake news de conversa recheada que a gente entende que em processo democrático venha a acontecer.”

A deputada Rose Modesto foi questionada sobre o assunto via assessoria e até o fechamento do texto não houve resposta.

(Rayani Santa Cruz)