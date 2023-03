Rosalin retorna para Assomasul e estuda pleito de 2024

A corrida para as prefeituras no ano que vem está a todo vapor, e interessados no posto já se movem na direção do pleito. No caso do atual diretor – geral da Assomasul Rogério Rosalin, ele retorna para a Associação, mas está de olho no paço municipal de Figueirão e de Camapuá.

Rosalin é ex-prefeito de Figueirão e atual presidente do diretório do PSDB de Camapuã e afirma estudar concorrer para uma das cidades.

“Sou oposição à atual gestão de Camapuã. Estamos nos unindo para fazer uma oposição e vou colocar meu nome à disposição. Sou de Camapuã, minhas origens são de Camapuã, e tem uma questão da gratidão, vivência, amigos. É um lugar que não teve sorte com gestores bons nos últimos anos… O Manoel (Manoel Eugenio Nery, prefeito de Camapuã), se não fosse o Reinaldo, não estaria fazendo nada. O Reinaldo foi mais prefeito do que ele”, explicou.

Rogério estava na Assomasul no ano passado, mas a pedido do ex-governador Reinaldo Azambuja se afastou do cargo para auxiliar na campanha do Riedel.

