Rodolfo Nogueira traz a importância das eleições americanas em suas redes sociais

As eleições desta terça-feira (5) movimentaram as redes sociais dos deputados do Mato Grosso do Sul, o mais empolgado deles foi o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), que se destacou ao trazer a importância das eleições americanas para o seu eleitor. O parlamentar usou suas redes sociais e fez campanha ferrenha para o candidato eleito à presidência dos Estados Unidos Donald Trump. Antes do pleito, Nogueira gravou vídeos que viralizaram nas plataformas onde a direita tem grande força, ainda na madrugada desta quarta (6), o deputado pode fazer uma grande comemoração à vitória do republicano nos grupos de WhatsApp e também em outras plataformas.

O parlamentar, que chegou a ser ironizado em grupos de aplicativo, retrucou as provocações dizendo ser “pé quente”. Além de Nogueira, muitos outros deputados também se destacaram na defesa de Trump, dentre eles estavam Bia Kicis (PL-DF), Paulo Bilynskyj (PL-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG). O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) acompanhou a apuração dos votos da eleição americana direto do resort de luxo de Trump.

“Hoje é um dia muito importante para o mundo, a eleição de Trump representa uma vitória sobre o terrorismo, uma vitória contra a agenda progressista, uma grande vitória para o Brasil e para o mundo. De um lado, Trump, que defende todos os valores conservadores, de outro, a esquerda, que traz toda a destruição. A eleição de Trump fortalecerá a direita na América do Sul e o Bolsonarismo no Brasil. Tudo está envolvido nessa eleição: a guerra no Oriente Médio, o controle do FBI, o controle da CIA e principalmente o direito de liberdade de todos nós. Orem pelos EUA. Go, Trump!”, declarou o parlamentar em suas redes sociais.

A deputada Bia Kicis também fez um apelo nas redes e disse que se Trump não ganhasse, era para os brasileiros esquecerem o sonho da liberdade e que o país estaria fadado à ditadura.

Com a apuração das urnas bem adiantada e a vitória declarada a Donald Trump, os parlamentares voltaram mais animados ainda e comemoram o retorno do aliado do presidente Bolsonaro. “Faça a América grande de novo!”, finalizou Nogueira.

Com informações de Assessoria.