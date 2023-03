Rodolfo Nogueira ironiza promessa sobre picanha

Com abóbora na tribuna, promessa de campanha de Lula vira piada

Nesta segunda-feira (27), o deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) subiu à tribuna da Câmara dos Deputados para ironizar uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Com uma abóbora na mão, o parlamentar satirizou o discurso de campanha do petista de trazer picanha para o prato da população.

“Quando a gente planta abóbora na roça é para alimentar porco. Eu queria lembrar o Lula que ele prometeu picanha ao povo brasileiro e ele está tratando o povo como porco. O povo brasileiro não é porco, Lula! Cadê a picanha que o senhor prometeu na campanha?”, declarou o congressista no Plenário .

Na última quinta-feira (23), Lula divulgou um vídeo segurando uma abóbora. A cena do chefe do Executivo com o alimento na mão foi rapidamente aproveitada pela oposição para criticar a promessa do petista, e não foi diferente com Nogueira.

Produtor rural e membro da Comissão de Agricultura da Câmara, o sul-mato-grossense foi eleito para seu primeiro mandato no pleito do ano passado.

Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

