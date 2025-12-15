Rodolfo Nogueira faz história na Comissão de Agricultura com recorde de aprovações

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) vive um momento histórico sob a liderança do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS). Em 2025, o colegiado alcançou desempenho recorde, consolidando-se como referência nacional na tramitação de propostas voltadas ao fortalecimento do agro brasileiro.

Somente neste ano, a CAPADR deliberou 258 projetos e aprovou 231 requerimentos, além de realizar 50 audiências públicas e apresentar 6 emendas orçamentárias — números que superam, com folga, os resultados de anos anteriores. O desempenho expressivo evidencia uma gestão marcada por agilidade, diálogo institucional e foco em resultados.

Entre os eixos de atuação, destacam-se a defesa do produtor rural, notadamente a renegociação de dívidas agrícolas, o combate às invasões de terras promovidas pelo MST e por grupos indígenas, e o fortalecimento da segurança jurídica no campo. Nesse contexto, a comissão aprovou projetos de elevada relevância para o setor, entre eles o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que susta a atuação do MST no Comitê da Paz no Campo, a proposição que viabiliza a renegociação das dívidas rurais e o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para o produtor rural.

No período, o presidente da comissão não se furtou a enfrentar os debates com firmeza e responsabilidade, exercendo plenamente o papel fiscalizador do Parlamento. Foram convocados diversos ministros de Estado para prestarem esclarecimentos, entre eles Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e Marina Silva, do Meio Ambiente, entre outros.

Sempre que o setor agropecuário foi atacado, a Comissão de Agricultura atuou de forma ativa, firme e vigilante, fiscalizando atos do Executivo, convocando autoridades e exigindo esclarecimentos. Essa postura resultou em avanços concretos em pautas que vinham prejudicando o agro, reafirmando o compromisso da comissão com a defesa do setor produtivo nacional.

O comparativo histórico reforça o salto de produtividade. Em 2024, foram 124 projetos deliberados; em 2023, 106; e, em 2022, 71. Em 2025, o número mais que dobrou em relação a esses períodos, posicionando a atual gestão, comandada por Rodolfo Nogueira, no topo do ranking de produtividade da CAPADR.

