Rodolfo Nogueira está entre os deputados de maior oposição ao Lula no MS e o 6º do Brasil

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) continua sendo uma das maiores oposições ao governo Lula no MS. Levantamento divulgado no dia 13 de outubro de 2023, pela rádio Jovem Pan, apontou o parlamentar de Mato Grosso do Sul que atuou 100% na oposição e votou todas as vezes contra o governo Lula.

A nível nacional, o parlamentar foi citado como o sexto no ranking dos que mais foram oposição ao petista. O levantamento nacional foi divulgado pelo site Poder 360.

Atualmente a oposição conta com, aproximadamente, 120 deputados federais que estão posicionados como opositores ao governo Lula, em Brasília.

“Se não fossem esses 120 deputados federais em Brasília, o Brasil já teria virado um comunismo”, afirmou Nogueira.

NÍVEL NACIONAL

A nível nacional o deputado federal Rodolfo Nogueira ficou em sexto lugar no último levantamento do ranking dos deputados que mais votaram contra as pautas petistas.

Quase todos os oposicionistas com as menores taxas de votação, seguindo a orientação do governo, são filiados ao PL. Duas deputadas lideram o ranking: Caroline de Toni (PL-SC) e Chris Tonietto (PL-RJ).

Com informações da assessoria

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram