Rodolfo Nogueira diz que Lula praticou “estelionato eleitoral” com carta aos evangélicos

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), durante discurso em tribuna, que ocorreu na última quarta-feira (30), disse que Lula praticou “estelionato eleitoral” ao destinar carta aos evangélicos durante campanha. “Na carta o presidente Lula diz que o projeto de governo teria compromisso com a vida plena em todas as suas fases, ele chegou a dizer que a vida para ele era sagrada e que era obra das mãos do Criador, ele disse ainda que era pessoalmente contra o aborto. Estelionato eleitoral, digo isso porque ministra da Saúde de Lula assinou resolução que quer instituir o aborto legal nesse país, um absurdo, estelionato eleitoral cometido por esse presidente”, declarou o parlamentar.

O deputado continua criticando o petista ao dizer que na carta Lula segue enganando o público evangélico. “Vamos ver o que o Lula continua dizendo na carta ao se referir as drogas, ele diz que outro compromisso que ele assume seria o fortalecimento das famílias para que os jovens sejam mantidos longe das drogas. Estelionato eleitoral cometido por esse presidente. Contudo, a mesma ministra da Saúde, já no início do mandato do Lula, assinou a resolução que prevê a legalização da maconha”, disse o parlamentar.

Nogueira lembra também que as duas pautas estão sendo votadas no Supremo Tribunal Federal (STF). “Por ironia do destino, coincidência. Será que o Lula e os ministros do Supremo sabem o peso de ter um usuário dentro de casa? Será que o presidente Lula conhece a realidade da cracolândia, o sofrimento de uma mãe que não consegue trabalhar, não consegue dormir direito porque tem um filho nas ruas drogado?”, indagou.

Para concluir, o deputado disse que a “missão do governo Lula é de destruir as famílias e as nossas crianças. Pautas tão relevantes para as famílias brasileiras precisam ser decididas aqui na casa do povo. Fomos eleitos para ser a voz do povo, não podemos abrir mão da nossa prerrogativa constitucional de legislar. O Senado está sendo omisso. E para finalizar eu faço um apelo aos parlamentares, vamos lutar pelas nossas famílias e pelas nossas crianças, não vamos desistir do Brasil”, finalizou.

