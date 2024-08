Roberto Oshiro é confirmado como vice na chapa de Rose Modesto

Roberto Oshiro, filiado ao União Brasil, foi confirmado para ser o vice de Rose Modesto, pré-candidata do partido à Prefeitura de Campo Grande. Rose contou que fez uma pesquisa qualitativa para definir o candidato a vice entre três nomes do União Brasil: Oshiro, o vereador Alírio Villasanti, o Coronel Alírio, e o vereador Lívio Viana Leite, o Dr. Lívio.

A convenção partidária do União Brasil está agendada para este sábado (3). Na ocasião deve ser chancelada a ex-superintendente da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) como candidata à Prefeitura de Campo Grande. A apresentação de Oshiro como vice aconteceria na Associação Comercial, na noite desa quinta-feira (1º). Durante as tratativas chegou a ser ventilada a possibilidade de Capitão Contar (PRTB) ocupar a vaga, o que foi rapidamente descartado.

Roberto Oshiro integra à diretoria da Associação Comercial de Campo Grande e é um dos líderes da Colônia Japonesa em Mato Grosso do Sul. O empresário é também primeiro Diretor Secretário da ACICG (Associação Comercial e Industrial de Campo Grande). A expectativa é que Oshiro seja o porta voz da candidata entre os empresários de Campo Grande, inclusive no setor produtivo. Advogado formado na UCDB (Universidade Católica Dom Bosco) e especialista em direito tributário, ele atua na área há duas décadas.

Por Laureano Secundo

