Roberto Figueiredo assume cargo na Cultura da Capital

Campo Grande agora está com Roberto Figueiredo a frente do cargo de superintendente de Cultura na Capital, nomeado pela prefeita Adriane Lopes ( Patriota) na última quinta-feira (03).

Figueiredo atualmente é membro do Conselho de Proteção ao Patrimônio Histórico da Capital, como representante dos membros não governamentais. Ele destacou a importância da preservação das memórias.

Amante e atuante da cultura há 40 anos a frente do teatro Roberto pretende levar a cultura até a população. “As pessoas têm que consumir arte. É o dever nosso do artista fazer e do poder político, fazer chegar ao artista”, declarou Figueiredo.

Ele assume o lugar de Silvana Torres Valu, que foi para a Fundação de Cultura do Estado, com Max Freitas.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.