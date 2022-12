Riedel vai anunciar mais quatro secretários

O governador eleito, Eduardo Riedel, deve anunciar dos últimos nomes dos futuros secretários de Estado. Serão mais quatro nomes que devem se somar aos nove já anunciados nas duas primeiras entrevistas coletivas anteriores. Dentre outras pastas devem ser divulgados o titulares de pastas como a Cultura, e Educação. Dentre outras indefinições com esse anúncio acontecerá a definição da participação, ou não do PT no futuro Governo.

“O Eduardo Riedel ofereceu para o deputado Vander a diretoria da Agraer e para o partido as oito subsecretarias e nós fizemos uma contraproposta para assumir a Secretaria de Cultura (Setescc)”. Resumiu o deputado estadual, Pedro Kemp ao comentar como estão as negociações com futuro governador Eduardo Riedel e os deputados estaduais eleitos para terem o PT como aliados na Assembleia Legislativa. O (PSDB) mas caso não cheguem a um consenso os petistas poderão ser “independentes”, sinônimo de oposição, podendo se unir com outros partidos que não abraçarem os caminhos que o Governo do PSDB e PL seguirem na sua gestão.

Eduardo Riedel já ofereceu a secretaria da Agraer e mais 8 subsecretarias, mas não contentou os deputados que pleiteiam mais secretarias. Outro que corre por fora para indicação nessa pasta da Setescc, é o suplente de Deputado Estadual Marcelo Ferreira que obteve nessas eleições 11.029 votos pela coligação do PSDB, ele que foi diretor-presidente da Fundesporte na gestão do Governo Azambuja.

A bancada é formada pelos deputados: Pedro Kemp, Amarildo Cruz e o ex-governador, Zeca do PT integram a bancada do PT no Legislativo Caso não obtenham acordo os petistas devem manter uma posição de “independente”, alinhando-se com outras bancadas com o PL e PRTB.