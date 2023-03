Riedel nomeia Gasparini como Defensor Público-Geral

Pedro Paulo Gasparini é o mais novo Defensor Público-Geral de Mato Grosso do Sul que estará no cargo de 2023 a 2025, nomeado pelo governador Eduardo Riedel (PSDB), nesta sexta-feira (3).

Pedro Paulo foi o mais votado em lista tríplice que contou com 554 votos. Ele teve 147 votos, contra 131 votos de Homero Lupo Medeiros, e 113 votos de Renata Gomes Bernardes Leal. Ângela Rosseti Chamorro Belli conseguiu 101 votos e Lídia Helena da Silva, 62 votos.

O novo defensor ocupará o cargo que foi de Patrícia Cozzolino que deixou o cargo para se tornar secretária estadual de Assistência Social e Direitos Humanos, mas não foi indicado para continuar.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.