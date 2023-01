Riedel levará prioridades de MS em reunião com Lula

O presidente Lula (PT) deve se reunir com os 27 governadores nessa sexta-feira (27), às 9h30, no Palácio do Planalto, em Brasília. Na oportunidade, os Executivos estaduais vão apresentar suas demandas prioritárias de obras ou financiamentos de programas estaduais.

O governador Eduardo Riedel (PSDB), que participa do encontro, afirmou que entre as metas de governo estão a conclusão de obras como a UFN3 (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados) em Três Lagoas, a ponte da Rota Bioceânica, ferrovias e rodovias de ligação. “Temos questões estruturantes no Estado. Eles estão limitando a três grandes investimentos. E tem alguns que são de iniciativa do governo federal.

Posso adiantar que a UFN3 é uma prioridade porque, além de gerar empregos, vai transformar todo um setor agrícola e competitividade do Centro- -Oeste”, disse Riedel, que já tem sinal positivo para reunião em breve com o diretor-presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Na área rodoviária, Eduardo Riedel vai levar para a mesa a necessidade de investimentos em três eixos fundamentais para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul: as BRs 262, 163 e 267.

Já no segmento de ferrovias, o tema é o “destravamento” da Malha Oeste, que é uma concessão federal. Ainda em relação à área de infraestrutura logística, o governador de Mato Grosso do Sul pretende discutir com o governo federal a construção de uma alça de acesso da BR267 até a ponte entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta (PY). “É uma obra cara, mas extremamente importante para o pleno funcionamento da Rota [Bioceânica]”, disse Eduardo Riedel.

Riedel também manifestou preocupação com o processo alfandegário ao longo do corredor logístico. “Importantes também são as estruturas alfandegárias: Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal. Toda essa estrutura é uma negociação bilateral com o Paraguai. Então, a gente chama de cabeceira única para não ter uma estrutura aqui, uma estrutura lá. Estamos fazendo um formato diferenciado, desburocratizado. Temos de pensar nisso.

A gente atravessa a Europa sem parar. Atravessamos países com tratados alfandegários sem ter de parar na barreira, fazer fila de caminhão. Temos de rever esses conceitos e é isso que a gente tem levado ao governo federal para não só entregar o eixo físico da Rota, mas tudo o que ela pode representar em torno do desenvolvimento.”

Bolsonarista

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que venceram as eleições devem participar do encontro, e entre eles estão: os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o de Mato Grosso, Mauro Mendes (União), e o do Acre, Gladson Cameli (PP). Antes da reunião com o presidente, os governadores terão uma reunião reservada, pelo Fórum dos Governadores, que será realizada no Centro de Convenções Brasil 21, a partir das 17h.

Jornal O Estado.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.