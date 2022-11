Riedel participa de Fórum de governadores e apresenta prioridades de MS

Após primeiro compromisso em Brasília, já como governador eleito, Eduardo Riedel tem agenda no Distrito Federal novamente, no dia 7 de dezembro, onde participa junto ao atual governador Reinaldo Azambuja (PSDB), do Fórum dos governadores e apresentará as prioridades do Estado aos colegas e ao Presidente da República eleito. A informação foi confirmada por Reinaldo Azambuja em agenda pública, na manhã desta terça-feira (22),em Campo Grande.

“Nos dois mandatos tive boa relação com os três presidentes que trabalhamos juntos. Estivemos juntos em Brasília no dia 9 deste mês e fui recebido pelo vice-presidente eleito que é meu amigo e coordenador da equipe de transição do governo eleito, onde mostramos nossas prioridades e o Eduardo me acompanhou nesta agenda que, foi muito positiva”, explicou o governador.

Reinaldo disse ainda que não vê dificuldade de relação entre governador e presidente eleitos. “Tive um ótimo relacionamento com a ex-presidenta Dilma, ex-presidente Michel Temer e Jair Bolsonaro, não vejo dificuldade nenhuma do Eduardo ter um bom relacionamento com o presidente eleito”, acrescentou.