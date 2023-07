Riedel fortalece relação com governo de Tarapacá, no Chile

Nessa quinta-feira (6), o governador Eduardo Riedel reforçou a cooperação internacional, ao assinar um Acordo de Colaboração com o Governo Regional de Tarapacá, no Chile. A cerimônia aconteceu na Governadoria, em Campo Grande, e representa um marco importante para o fortalecimento das relações bilaterais entre as duas regiões.

O Governo do Estado e o Governo Regional de Tarapacá, no Chile, firmaram acordo de colaboração para estreitar as relações institucionais, aproximar as economias e potencializar oportunidades de desenvolvimento com a implementação da Rota Bioceânica. O governo de Tarapacá abrirá um escritório de relações comerciais em Campo Grande, com o objetivo de “encurtar” os caminhos para exportação e importação, facilitando o escoamento da produção pelo porto de Iquique, no Chile, por meio do oceano Pacífico. “Temos previsão de concluir a ponte da Rota Bioceânica até 2025. O governo do Paraguai está trabalhando para concluir as ações de pavimentação da rodovia e hoje tivemos esse gesto do governador de Tarapacá, para estreitar os laços comerciais.

Vamos tirar a rota do papel. É hora de estabelecer, de forma efetiva, as relações políticas, comerciais, econômicas e de turismo”, disse Riedel. Segundo ele, o governo do Estado está aberto a auxiliar o escritório do Chile.

O governador de Tarapacá, José Miguel Cavarjal, destacou que esse é o primeiro passo de muitos a serem dados pelo Chile e Mato Grosso do Sul. Tarapacá, cuja a capital é a cidade de Iquique, é uma das 16 regiões do Chile, tem duas províncias com aproximadamente 240 mil habitantes. “Estamos iniciando uma relação formal com o Mato Grosso do Sul, para melhorar a competitividade, ser mais eficiente na logística do comércio internacional. A região de Tarapacá tem características inigualáveis, está no Pacífico, o que significa economia de um terço do tempo de traslado de produtos que requerem exportação para o setor asiático. Isso gera maior competitividade, por isso estamos criando condições logísticas eficientes e oportunidades de ligação para o transporte pelo Pacífico”, disse Cavarjal.

Além de formalizar acordo de cooperação, o Chile é o primeiro país a estabelecer representação comercial no Estado. O escritório da Corporação de Desenvolvimento Regional de Tarapacá, em MS, para receber autoridades e empresários da região chilena, será inaugurado nesta sexta-feira (7), na Capital. (Rayani Santa Cruz)

