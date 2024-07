Riedel e bancada federal anunciam emendas que totalizam R$ 702 milhões para MS

Recursos serão destinados com foco na infraestrutura, saúde e educação

O governo do Estado, junto da bancada federal de Mato Grosso do Sul, anunciou, na manhã desta sexta-feira (5), o destino dos R$ 702 milhões em emendas para o Estado. O evento foi realizado no auditório Germano Barros de Souza, do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Conforme o portal da transparência, neste ano foram empenhados R$ 33,23 bilhões para todos os representantes do Congresso Nacional repassarem aos projetos realizados em suas bases eleitorais. Em Mato Grosso do Sul o recurso será dividido para Campo Grande, Bonito, Caarapó, Aparecida do Taboado, Bela Vista, Bodoquena, Jardim, Juti, Naviraí e Rio Brilhante.

Ao todo, serão R$ 366 milhões de emendas coletivas da bancada, R$ 225 milhões em emendas individuais dos senadores e deputados federais, e R$ 112 milhões em contrapartida do governo estadual.

“As emendas estaduais foram R$ 72 milhões. Aqui nas emendas federais de toda a natureza, com a contrapartida do governo nos convênios, que é uma obrigação do Estado, são R$ 702 milhões, os quais serão aplicados com foco em três áreas: infraestrutura, saúde e educação, que são as prioridades de MS. Além do social, como a área dos direitos humanos e cidadania que também serão beneficiados”, detalhou Riedel.