Riedel debate investimentos com Alan Guedes e reafirma compromisso

Em Ponta Porã, governador afirmou que investimentos do Fonplata em Dourados terão o apoio do governo

O prefeito Alan Guedes encontrou com o governador Eduardo Riedel nesta sexta-feira (2). Riedel participou da assinatura das ordens de serviço para urbanização e revitalização da Linha Internacional, entre Brasil e Paraguai.

A execução do projeto Fronteira do Futuro é financiada pelo Fonplata (Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata) com investimento de R$ 85 milhões.

“Podemos, nos projetos conjuntos entre o Brasil e o Paraguai, melhorar cada vez mais. Esta parceria vai se fortalecer, não tenho dúvida alguma. O Estado vai garantir contrapartida. O Governo será parceiro para realizar esse sonho”, disse o governador Eduardo Riedel, que destacou a competência do atual secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, e ex-prefeito de Ponta Porã, Hélio Peluffo, e ainda que a gestão manterá discussão de projetos de transformação que visem a modernização de Mato Grosso do Sul.

Ainda em seu discurso, o governador se dirigiu ao prefeito de Dourados, ressaltando que em breve os investimentos do Fonplata no município também serão discutidos. “O Fonplata de Dourados, prefeito Alan, vai ser conversado e você que está fazendo um belo trabalho e nós estamos ajudando e continuaremos ajudando Dourados”, afirmou.

“Fico muito feliz de estar em Ponta Porã que é uma cidade irmã de Dourados. Estamos semeando e trabalhando incansavelmente para regularizar as contas públicas e hoje temos condições de apresentar um pacote de investimentos para a cidade, como é o Fonplata, caso de Ponta Porã, que também apresenta essa obra maravilhosa. Fruto desse financiamento. Estamos licitando as primeiras obras do Fonplata e isso permite vislumbrar um horizonte de muitas conquistas para a nossa cidade”, pontuou Alan. Leia mais: Câmara vota pareceres do TCE sobre contas da Prefeitura

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações da assessoria