Riedel abre ano Legislativo e encaminhará primeiros projetos a Alems

Na sessão de abertura do ano Legislativo da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), o governador Eduardo Riedel (PSDB) falou pela primeira vez no seu mandato conforme determina o Regimento do Poder Legislativo e leu uma mensagem aos Parlamentares. A sessão, pela primeira vez após a eleição da nova mesa diretora do Legislativo Estadual, foi presidida pelo deputado estadual Gerson Claro (PSDB).

Eduardo Riedel apresentou um balanço das realizações do Governo Reinaldo Azambuja e os primeiros projetos da sua administração que se iniciou no dia 1 de janeiro. “Uma gestão de resultados”. Esse foi o que disse o governador, que prometeu tornar rotina a prevenção de desvios de conduta na administração estadual.

“O cidadão mora no município e, por isso temos que dar prioridade a política municipalista atendendo as necessidades de cada município”, enfatizou.

O governador disse também que nós próximos dias devem ser encaminhados projetos ao Governo Federal durante a primeira reunião que teve com o presidente Lula (PT), para que sejam analisados pelos deputados. As ações de cada uma das secretarias também serão encaminhadas para A Assembleia até o final de fevereiro.

Pronunciamentos

Logo após o pronunciamento do Governador Eduardo Riedel os representantes de bancadas fizeram seus pronunciamentos. A primeira a usar a tribuna foi a deputada Mara Caseiro do PSDB. O presidente Gerson Claro encerrou a sessão colocando o Legislativo a disposição do Governador nas pautas importantes para o Estado, mas sem abdicar da sua independência.

Primeira CPI

Ao utilizar o microfone foi deputado Zeca do PT e já anunciou que irá coletar assinaturas para a instalação uma Comissão Parlamentar de Inquérito CPI para apurar a destinação dos recursos para a comunidade indígena Caiuá, reforma do regimento interno e a discussão sobre a Rota Bioceânica.

