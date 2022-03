Ricardo Ayache volta a dizer que não está confirmado como vice de Marquinhos

Acontece neste momento o encontro nacional do Partido Social Democrático (PSD) para promover o lançamento da pré-candidatura ao governo do Estado do prefeito de Campo Grande, Marcos Trad. Entre as muitas autoridades políticas presentes no evento, uma das mais cobiçadas nesse pleito é o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, e ele conversou com exclusividade sobre as expectativas para as eleições de 2022 com a equipe do O Estado Online.

Se, para muitos, essa seria a oportunidade perfeita para anunciar que a chapa do atual gestor da Capital está completa, Ayache tratou de esfriar as conversas logo de cara. Perguntado se já estava confirmado como candidato a vice-governado de Marquinhos, ele respondeu:

“É só um convite ainda, tem muita coisa para acontecer. Tem a definição da federação, a discussão interna do partido… Mas é, sem dúvida alguma, um grande candidato – ou pré-candidato”, brincou.

Segundo o presidente da Cassems, suas prioridades agora são promover o crescimento de sua legenda, o Partido Socialista Brasileiro (PSB), dentro do Estado e discutir projetos que atendam à população, à base de muito diálogo e com seriedade. “Estamos organizando o partido para termos fortes candidatos a deputados estaduais e federais, para que a gente possa construir uma boa bancada. Isso é o mais importante”.

Mesmo sendo um dos nomes mais cotados para assumir o segundo posto mais alto do Executivo de Mato Grosso do Sul, Ricardo Ayache prefere se distanciar desse rótulo e se considera apenas um “instrumento” para promover o diálogo entre a classe política e a população. “Temos que discutir saúde, emprego, educação, habitação. Com certeza, se a gente pode catalisar esse debate, nós estamos sempre à disposição”, afirmou.