Homem morre esfaqueado no portão de casa no bairro Tarsila do Amaral

Morto a facadas, Aparecido Mendes Pereira, de 50 anos, foi encontrado em frente a sua residência na manhã de hoje (5) no bairro Tarsila do Amaral em Campo Grande. Segundo as primeiras informações, o portão estava aberto e o corpo estava caído entre a calçada e o quintal do imóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pelos moradores, mas, quando ao chegar no local, a vítima já estava morta.

A Polícia Civil esteve na residência para realizar a perícia e iniciar o trabalho de investigação.

Ainda conforme moradores, o homem tinha uma má fama de “encrenqueiro”.

Ainda não há informação sobre a motivação para o crime, nem a identidade do suspeito. O caso será registrado na Depac centro.