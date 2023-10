Reunião discute obra de mini anel entre as BRs 163 e 262

Estiveram reunidos na manhã dessa segunda-feira (26), o deputado estadual, Marcio Fernandes (MDB), o secretário de Infraestrutura de Estado, Hélio Peluffo, e o prefeito de Jaraguari, Edson Nogueira, para viabilizar obra ligando as rodovias BR-163 e BR-262.

O prefeito explicou que há uma estrada ligando as rodovias, passando por propriedades rurais, porém para ser utilizada por veículos de grande porte são necessárias obras de infraestrutura. “Este é um pedido de avanço para o município e para o Estado. A Suzano está em Ribas, temos vários veículos pesados que poderiam cortar caminho invés de vir até o anel de Campo Grande”, disse o prefeito de Jaraguari.

A expectativa é que a nova rodovia reduza em 10 quilômetros o trajeto. “O prefeito me fez este pedido. É uma solicitação antiga da região. O secretário Hélio nos recebeu e vamos alinhando para concretizar e pavimentar esses 32 quilômetros, interligando Mato Grosso do Sul”, destacou o deputado.

Durante a reunião, o secretário Hélio Peluffo analisou o projeto e se comprometeu em falar com o governador, Eduardo Riedel. Também esteve presente o gerente Municipal de Convênios de Jaraguari, Jonas Batista.

