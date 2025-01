Retrospectiva: Do interior e da Capital, 680 estudantes visitaram a ALEMS em 2024

Uma boa aula não se reduz a quatro paredes. Foi pensando assim que educadores da Capital e do interior participaram, durante 2024, do projeto “Visita Guiada” e fizeram da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) uma extensão de suas escolas, proporcionando a cerca de 680 estudantes dos ensinos Fundamental, Médio e Superior, aulas sobre democracia, cidadania, política, direitos e, de modo específico, sobre o trabalho legislativo no Parlamento estadual. O projeto é uma ação da Diretoria do Cerimonial da Casa de Leis.

De abril a novembro, foram realizadas 11 visitas por educadores e estudantes de 18 instituições de ensino (escolas e universidades públicas e particulares) de diversas regiões de Mato Grosso do Sul, abarcando os municípios de Campo Grande, Paranhos, Chapadão do Sul, Dourados, Ponta Porã, Anaurilândia, Maracaju, Três Lagoas, Coxim, Aparecida do Taboado e Iguatemi. A maioria é de escolas públicas: foram 13, sendo dez estaduais e três municipais. Também visitaram a ALEMS, em 2024, duas escolas da rede privada, além de duas universidades particulares e uma, pública.

Os alunos e professores foram recebidos por parlamentares e servidores da ALEMS, conheceram as dependências da Casa de Leis, participaram de sessões plenárias e de rodas de conversa com deputados, nas quais aprenderam e partilharam dúvidas, ideias e comentários sobre o Poder Legislativo, política, cidadania, direitos, democracia, e assuntos diversos de importantes pautas, como juventude, futuro, comunidades indígenas, movimento estudantil, preconceitos, racismo, violência, igualdade de gênero, tecnologia, meio ambiente e profissões.

Esses momentos de aulas não convencionais, não limitadas às paredes de uma sala de uma escola, foram avaliados positivamente pelos estudantes e professores. “Muitas vezes, os jovens olham para a política como algo que é só em ano de eleição e depois esquece. Então uma visita assim é importante para criar essa participação e apreço pela área e eu, particularmente, gosto muito dessa parte do direito e das leis”, comentou Júlia Leal, aluna da Escola Estadual Santiago Benites, de Paranhos. Júlia, seus colegas e professores estiveram na ALEMS no dia 19 de novembro.

Um dos destaques das aprendizagens possibilitadas pelas visitas diz respeito ao funcionamento da Casa de Leis, como a tramitação das proposições, os trabalhos das comissões e das frentes parlamentares, entre outras atividades legislativas. Esse é um aspecto enfatizado pelos visitantes, como Giseli Rodrigues, acadêmica de Direito da Faculdade Prime, em Campo Grande. “Percebemos que a comissão exige estudo, preparo e ajuda das assessorias jurídicas. Foi um momento que enriqueceu a nossa formação acadêmica, possibilitou a compreensão dos trâmites dos projetos e ampliou a visão sobre o processo legislativo”, disse.

O melhor conhecimento do funcionamento do Poder Legislativo ajuda a desmitificar estereótipos sobre a política e chegou até mesmo de despertar em alguns estudantes o desejo de se tornar político. É o caso de Mauro Filho, aluno do 9º ano da Escola Municipal Cecília Meireles, de Chapadão do Sul. “Eu já havia aprendido algumas coisas na escola, mas não é como estar aqui ao vivo. Aprendi bastante. Até, quem sabe, um dia eu possa me tornar político. Depois dessa visita agora eu sei o que eles fazem, essa visita deu uma visão maior para mim”, destacou.

Estudantes da área rural também estiveram na Casa de Leis, o que tem relevância específica, devido à maior dificuldade desses jovens de acessar determinadas informações. Essa questão foi observada pelo professor Nildo Campos, da Escola Municipal Antônio Torquato da Silva (Pólo e Extensão Fazenda Lambari, em Coxim). “Em muitas áreas rurais, o acesso a esse conteúdo pode ser limitado. E essa experiência pode ajudar a criar um vínculo mais próximo com o sistema político. Além disso, a visita é uma oportunidade de reflexão sobre a importância da participação cidadã e da democracia”, considerou o professor.

As visitas também oportunizaram espaço para discussão de demandas de estudantes, como as apresentadas por acadêmicos de Licenciatura Intercultural Indígena Teko Arandu, da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), que estiveram na ALEMS no dia 8 de agosto. “Temos vários pedidos, mas o principal se refere ao mercado de trabalho. Vamos nos formar e a preocupação é a participação no mercado. Sabemos que o desemprego agrava a vulnerabilidade da população indígena”, pontuou o acadêmico Sidimar Franco Aquivel, representante do Conselho Universitário.

Casa de Leis aberta a todos

“A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul é a Casa de Leis e da cidadania e está aberta à comunidade”, frisou a diretora de Cerimonial do Parlamento, Severina da Silva. Ela informou que o projeto “Visita Guiada” é uma ação voltada aos 79 municípios, contemplando escolas públicas e particulares, dos ensinos fundamental, médio e superior.

“A visita de alunos ao Legislativo Estadual é uma ação de extrema importância para trocarmos conhecimentos e repassarmos um pouco do funcionamento de um dos Poderes constituídos. É uma forma de aproximar o cidadão sul-mato-grossense, em especial os estudantes, ao Parlamento Estadual”, afirmou Severina.

Serviço

Interessados em agendar a visita à ALEMS devem entrar em contato com a Diretoria de Cerimonial pelo telefone (67) 3389-6359/6232. O Palácio Guaicurus, sede da Casa de Leis, fica na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, Bloco 09, Jardim Veraneio.

Com informações da Agência Alems