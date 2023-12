Republicanos quer aumentar em 10% representatividade no Estado de MS

O Republicanos realizou encontro estadual nessa sexta-feira (2), na Câmara de Campo Grande. Com plenário lotado, o deputado estadual Antônio Vaz tomou posse como presidente regional e o vereador Betinho como presidente do diretório municipal. Os líderes do partido destacam que a intenção da legenda é fazer de 7 a 8 prefeitos em Mato Grosso do Sul e aumentar em 10% a representatividade de vereadores, em todas as Câmaras.

O deputado federal Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, disse que o partido tem grandes desafios em Mato Grosso do Sul. A meta é manter alianças estabelecidas e disputar prefeituras em municípios em que há chances. Segundo Pereira, a meta é aumentar em 10% o número de prefeitos e de vereadores. “Embora não tenhamos deputado federais em MS, temos 42 pelo Brasil. Então, para eleição do ano que vem,, a gente trabalha com faixa de 10% da bancada de vereadores e 10% para prefeitos, na tentativa de eleger entre 7 a 8 prefeitos no Estado.”

Em Campo Grande, o Republicanos não terá chapa majoritária e firma aliança com o PSDB. “A prioridade nossa para Campo Grande é fazer aliança. No momento, como não temos um nome competitivo, essa é a ideia para a Capital.”

O deputado Antônio Vaz informou que o objetivo, agora, é reformular os diretórios municipais para ampliar o conservadorismo, no Estado. “O Republicanos continuará com alianças fundamentais para ajudar o Estado, em seu crescimento. Queremos trazer emprego e renda para a população, com aplicação de políticas de incentivo, pois acreditamos que o trabalho confere dignidade.”

Já o vereador Betinho destaca que assume o Republicanos de Campo Grande após 13 anos de filiado. “É a realização de um sonho. Estou no Republicanos há 13 anos, desde o meu primeiro mandato. É uma honra e com certeza iremos trabalhar para construir um grande partido, na nossa Capital.”

O ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente do PSDB, esteve no evento, representando o governador Eduardo Riedel, que cumpria agenda, em Brasília. Reinaldo indicou que a aliança com o Republicanos continua firme e agradeceu a legenda pela parceria, durante os anos em que foi governador.

Também compareceu no evento, o deputado Beto Pereira, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), o vice-governador Barbosinha (PP), o deputado Lidio Lopes (Patriota) e 41 lideranças do interior.

Por Rayani Santa Cruz– Jornal O Estado do MS.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram