Republicanos planeja eleger 10 prefeitos e 50 vereadores em 2024

“O Partido Republicano estará participando das eleições em todos os municípios de Mato Grosso do Sul e temos como meta eleger pelo menos 10 prefeitos e 50 vereadores”. Esta foi a afirmação do Secretário Geral do partido José Claro dos Santos Neto, mais conhecido como Pastor Neto Santos, da que membro da Igreja Universal e pré-candidato a Câmara Municipal de Campo Grande e para isso a agremiação que tem como presidente Regional o deputado estadual Antonio Vaz já desenvolve um intenso trabalho de organização.

O partido, que contava com 14 diretórios municipais e saltou para 72, podendo chegar a 100% dos municípios com a constituição de Executivas municipais provisórias. “Na Capital o Republicanos conta com uma bancada composta pelos vereadores Betinho (presidente do Diretório municipal de Campo Grande) e Gilmar dos Santos e a intenção é dobrar o tamanho da bancada elegendo pelo menos quatro parlamentares e para isso vamos lançar uma chapa com 30 nomes obedecendo inclusive as cotas reservadas para as candidaturas de mulheres”, afirmou neto Santos.

Sendo um partido de Centro Direita, o Republicanos, no entanto, pretende manter uma posição de independência e, conforme orientação do presidente Regional, cada diretório municipal terá total autonomia para decidir o caminho a seguir na composição de alianças ou mesmo no lançamento de candidaturas majoritárias. “Em cada cidade há uma realidade a ser respeitada e os membros dos diretórios municipais terão a liberdade para definir o caminho a ser seguido na composição das alianças”, afirmou Neto Santos.

Capital

“Em princípio não teremos uma candidatura majoritária na disputa pela prefeitura da Capital e o apoio aos candidatos que deverão ser apresentados vai ser definido durante as articulações que já estão em andamento”. Procurou destacar o secretário-geral do Republicanos queno entanto destacou existir a possibilidade de o partido lançar um, nome na disputa pela prefeitura de Dourados, o segundo colégio eleitoral de Mato grosso do Sul, sendo cotado o atual vereador Fábio Luiz.

Leia mais: Republicanos quer aumentar em 10% representatividade no Estado de MS

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram