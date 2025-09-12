Republicanos lança Movimento do Agro em Campo Grande com presença de Damares Alves

No próximo sábado, 13 de setembro, Campo Grande será palco de um grande evento político e social que promete marcar a história do Republicanos em Mato Grosso do Sul. A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) estará na capital para o lançamento do Movimento Republicanas do Agro, em cerimônia marcada para as 9h, na Câmara Municipal. A iniciativa tem como objetivo ampliar a participação feminina no setor agrícola e fortalecer políticas públicas de combate à violência doméstica no meio rural.

Um dos destaques do encontro será a apresentação da cartilha “Maria da Penha vai à roça”, material inédito que adapta a Lei Maria da Penha à realidade do campo. A cartilha foi elaborada justamente para oferecer informação clara, acessível e direcionada às mulheres que vivem em áreas rurais, muitas vezes afastadas dos grandes centros e com dificuldade de acesso à rede de proteção.

Para a secretária estadual das Mulheres Republicanas em Mato Grosso do Sul, Raquel MS Correia, o lançamento do movimento comprova a capacidade do partido de inovar e assumir a liderança em temas sociais de relevância nacional. “O Republicanos mostra mais uma vez sua vocação idealista e protagonista. Com esse movimento, o partido se coloca na linha de frente da defesa das mulheres do campo, não apenas reconhecendo sua importância no agro, mas também oferecendo ferramentas concretas para sua valorização, proteção e participação política”, afirmou.

Além de Damares, o evento terá a presença de lideranças nacionais e estaduais do Republicanos, como o deputado federal Marcelo Crivella (RJ), que se somarão a autoridades locais na construção dessa nova frente de atuação do partido. A expectativa é reunir representantes do agronegócio, lideranças políticas e sociais e mulheres de diversas regiões do Estado, consolidando Campo Grande como referência para a expansão desse projeto em todo o Brasil.

O Republicanos lançou oficialmente o movimento no dia 25 de agosto, em Brasília, e Mato Grosso do Sul será o primeiro estado do país a receber a agenda. Também serão apresentadas as coordenadoras municipais do setor agro, que terão papel estratégico na mobilização das mulheres em suas regiões, fortalecendo sua representatividade no campo e na política.

Com a chegada do Republicanas do Agro a Mato Grosso do Sul, o partido reafirma sua identidade como uma sigla comprometida com o social, com a família e com o desenvolvimento do país, colocando as mulheres do campo no centro das discussões e ações que realmente podem transformar suas vidas.

