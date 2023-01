Renato Marcílio assumirá presidência da Sanesul

O ex-secretário estadual de Infraestrutura Renato Marcílio será o novo presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul). Ele assumirá o posto de Walter Carneiro Júnior, que está no cargo desde janeiro de 2019.

De acordo com o governador Eduardo Riedel (PSDB), o mandato do Conselho da Sanesul vence no dia 21 de janeiro e o nome de Marcílio será encaminhado ao Conselho de Administração para aprovação. A reunião do conselho acontecerá na próxima semana.

Riedel afirmou ainda que Walter Carneiro Júnior tem ajudado no processo de transição e que eles estão conversando sobre como ele pode contribuir. Renato Marcílio já havia assumido como secretário de Infraestrutura em abril de 2020, no lugar de Riedel, que deixou o governo para disputar as eleições.

Antes disso, em fevereiro, ele havia sido nomeado adjunto na extinta Seinfra, no lugar de Pedro Arlei Caravina (PSDB), que também deixou o cargo para disputar as eleições

Já Walter Carneiro Júnior deixou a diretoria da Sanesul em abril de 2020 para disputar as eleições para deputado federal pelo PP, mas não foi eleito e retornou ao cargo de presidente da empresa. A Sanesul é uma empresa estadual responsável pelo fornecimento de água e esgoto para diversas cidades de Mato Grosso do Sul. A presidência da empresa é considerada uma posição de destaque, pois é responsável por garantir a qualidade e acessibilidade do saneamento básico para a população do Estado.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.