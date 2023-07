Reinaldo Azambuja recebe mais alta honraria paraguaia

A do Paraguai é a maior honraria do país e foi dada ao ex-governador Reinaldo Azambuja em reconhecimento ao trabalho entregue em prol dos dois países, brasil e Paraguai.

Azambuja agradeceu o reconhecimento e dividiu com a população usando sua rede social para agradecer o reconhecimento. “Esta honraria é não é só minha pessoal, mas sim quero estender a todos Sul Matogrossenses, por isto quero compartilhar. Esta honraria mostra os laços de trabalho, amizade e integração que nós fizemos nos últimos 8 anos. Agradeço aos paraguaios pela parceria”, destacou.

O vice-governador Barbosinha também comentou a comenda. “Prestigiamos o amigo e ex-governador de Mato Grosso do Sul Reinaldo Azambuja que recebeu hoje a mais alta condecoração da República do Paraguai, a Ordem Nacional do Mérito, no grau de comendador Eduardo Riedel e eu abrimos as portas da governadoria para que ele recebesse essa merecida homenagem que vem fortalecer ainda mais o vínculo que temos com nossos irmãos paraguaios e as boas parcerias estratégias que temos tido na construção de pontes e diálogos para desenvolver o nosso Estado e o Paraguai. Parabéns, Reinaldo! Sua postura estadista continua nos ajudando a manter o bom relacionamento com toda colônia paraguaia e seus governantes.”, destacou.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram