Rafael Tavares quer migrar ao PL sem perder mandato

Deputado estadual busca autorização do diretório nacional do PRTB

O deputado estadual Rafael Tavares (PRTB) está em Brasília em busca de autorização do diretório nacional do seu partido para efetuar uma filiação ao PL (Partido Liberal), sem perder seu atual mandato. O parlamentar, que afirma ter recebido um convite do ex-presidente Jair Bolsonaro para ingressar no PL, buscou alinhar sua transição partidária com os principais atores envolvidos no processo.

“Estamos negociando. Preciso de uma autorização do PRTB para não arriscar o mandato, por isso, estou em Brasília, conversando com a nacional”, disse o deputado.

Tavares, em entrevista ao jornal O Estado, ressaltou que o convite para ingressar no PL foi um gesto significativo vindo de Jair Bolsonaro. Essa migração pode ser considerada um passo importante na carreira política do parlamentar, que sempre destacou a necessidade de manter a base de apoio e proximidade com a ala bolsonarista no atual cenário político.

Na tarde de ontem (27), Rafael Tavares se reuniu com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, para discutir os detalhes da sua filiação. A reunião visava ali nhar estratégias e garantir o apoio necessário para que a mudança de partido ocorra de maneira transparente e sem riscos.

Além disso, o deputado aproveitou sua estadia na Capital Federal para dialogar com outros membros do PL. Ele teve encontros com os deputados federais Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira, ambos representantes da ala bolsonarista no partido. Essas conversas visam a fortalecer a ligação e a cooperação entre Tavares e os deputados federais, que podem ser importantes aliados no cenário político estadual.

Rafael Tavares ressaltou que, ao retornar de Brasília, pretende conversar com o presidente estadual do PRTB, Capitão Contar, para alinhar os trâmites necessários. A janela partidária para mudança de sigla só estará disponível entre março e abril de 2026, o que torna essencial que o deputado obtenha uma autorização formal de desfiliação do PRTB por parte da direção nacional. Isso garantirá que sua transição partidária ocorra sem qualquer risco de perder seu mandato por questões legais.

Cassado

O deputado teve o mandato cassado pelo TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul), no primeiro trimestre deste ano e recorreu da sentença. O colegiado entendeu que o PRTB não cumpriu a cota de gênero de 30% e cassou todos os votos obtidos pela legenda, tendo como consequência a perda de mandato do deputado, que pode continuar legislando até o julgamento em última instancia. Questionado pelo jornal O Estado, se a futura migração para o PL anula o risco de cassação por estar em outro partido, o parlamentar afirma que ainda está analisando essa situação. “Estamos conversando sobre isso, ainda”, disse.

