Putin liga para Lula e compartilha informações sobre encontro com Trump

Na conversa de cerca de 30 minutos, Putin compartilhou informações sobre a reunião com o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, no Alasca, em 15 de agosto, que avaliou como positiva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin, nesta segunda-feira (18/8). Os líderes conversaram durante cerca de 30 minutos e Putin compartilhou informações sobre sua reunião com o presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, no Alasca, na última sexta-feira (15), que avaliou como positiva.

Após abordar os diversos temas discutidos com o presidente Trump, Putin reconheceu o envolvimento do Brasil com o Grupo de Amigos da Paz, iniciativa conjunta com a China.

O presidente Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que conduzam a uma solução pacífica para o conflito entre Rússia e Ucrânia. Desejou também sucesso às continuadas negociações.

A reunião entre Vladimir Putin e Trump, no Alasca, teve como tema central a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nesta segunda (18), Trump receberá na Casa Branca o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acompanhado de sete líderes europeus, para tratar das negociações pelo fim do conflito.

Com informações da Agência Gov.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.