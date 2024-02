PT vive conflito de gerações na definição de candidatura à prefeitura de Campo Grande

Os dois principais nomes da nova geração do Partido dos Trabalhadores entraram em choque com os dois políticos mais importantes da história petista em Mato Grosso do Sul e a briga deve chegar ao presidente Lula. Caberá a principal liderança do partido no país a decisão se o partido terá candidatura própria na disputa pela prefeitura da capital ou se abre mão da cabeça de chapa para indicar um candidato a vice na chapa que seria encabeçada pela atual superintendente da Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) e ex-deputada federal Rose Modesto, hoje filiada ao União Brasil.

“O PT vive um conflito geracional em Mato Grosso do Sul”, já disse Camila Jara, que já foi confirmada como pré-candidata à prefeitura de Campo Grande e que, no entanto, vem tendo a sua candidatura contestada pelo ex- -governador e atual deputado estadual Zeca do PT. “Não existe conflito de gerações, o que é discordância de análise sobre a conjuntura política, onde eu acho que seria melhor o partido começar a pensar em 2026 e, neste sentido, abrir mão da cabeça de chapa pode contribuir muito para o crescimento do partido”, afirmou Zeca do PT.

Tanto Zeca quanto Camila concordam que a decisão estaria nas mãos de Lula, sendo que a deputada federal já disse ter recebido a aprovação do presidente para concorrer na capital, enquanto Zeca acredita que a direção nacional Petista terá uma reunião no máximo até março para definir se fecha aliança com Rose Modesto, ele mesmo admite que a palavra de Lula tem um peso muito grande nas definições das candidaturas principalmente nas capitais.

Nova geração

Thiago Botelho, que articula para ser o candidato do PT na disputa pela prefeitura de Dourados, também enfrenta algumas dificuldades com os grupos mais antigos do partido no município. “A experiência precisa abrir espaço e apoiar verdadeiramente os novos quadros políticos”, afirmou Thiago Botelho, que ainda completou: “Na última eleição, Camila e eu mostramos nas urnas que a população quer do PT novos projetos. A política não pode ser água parada!

Camila Jara, que de algum tempo já vem vivendo embates com a “velha guarda” do PT, admitiu que o partido vive um conflito geracional, mas, conflito não é nenhuma novidade no PT, que sempre valorizou o debate. “Não existe o PT sem debate interno e este é mais um momento”. A deputada federal disse que enfrentou a discussão e teve sua candidatura confirmada e tem o apoio do presidente Lula e por isso não acredita que o partido venha a apoiar a candidatura de Rose Modesto.

Segurança para Rose

O deputado estadual Zeca do PT disse que essa questão do apoio a Rose Modesto deve acontecer antes de abril, até porque a atual superintendente da Sudeco precisa receber uma certeza desse apoio para poder se desincompatibilizar do cargo conforme determina a Legislação Eleitoral. “Para que possamos cobrar uma decisão da Rose, precisamos de uma decisão da direção nacional do partido e isso tem que acontecer o mais rapidamente possível”, disse o parlamentar.

