PT e PDT querem união de partidos da esquerda

O deputado estadual Lucas de Lima, que ocupa o lugar de comando do PDT em Campo Grande, esteve em uma reunião na capital federal, com o deputado federal Vander Loubet, líder da bancada do PT, e o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, presidente nacional do PDT. O encontro teve como objetivo discutir temas relacionados às eleições de 2024 e a importância da união de partidos de esquerda.

A pauta principal da reunião foi a necessidade de estabelecer uma aliança entre o PT e o PDT em diversas cidades do Brasil. Carlos Lupi, ministro da Previdência e presidente do PDT, ressaltou a importância desse diálogo, no atual momento político.

Ele afirmou que a união dos partidos de esquerda visa fortalecer a democracia. “O intuito de dialogar com o Partido dos Trabalhadores está sendo de extrema importância, neste primeiro momento.” O deputado Lucas de Lima, pré-candidato à Prefeitura de Campo Grande pelo PDT, destacou a relevância dessa aproximação entre as legendas de esquerda. Ele ressaltou que a união dos partidos é fundamental para alcançar objetivos políticos e sociais, em benefício da população. Apré-candidatura de Lucas de Lima representa o interesse do PDT em ocupar a cadeira do Executivo municipal.

Durante a reunião, o deputado Vander Loubet demonstrou abertura para o diálogo, junto ao grupo do PT-MS. Até o momento, o partido tem como possíveis pré-candidatos o deputado estadual Zeca do PT e a advogada Giselle Marques, para disputar a cadeira do Executivo, em Campo Grande.

Além das questões eleitorais, os parlamentares também aproveitaram a ocasião para discutir melhorias nos serviços do INSS, em Mato Grosso do Sul.

[Rayani Santa Cruz – O ESTADO DE MS]

