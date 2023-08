PT define pré-candidaturas em setembro entre nomes colocados

[Texto: Rayani Santa Cruz, jornal O Estado de Mato Grosso do Sul]

Permanecem como concorrentes Giselle Marques e Camila Jara

Em um cenário político marcado por reviravoltas, o PT-MS reafirma seu compromisso em lançar candidatura nas eleições municipais em Campo Grande, mesmo após a desistência de Zeca do PT da corrida eleitoral. O presidente regional do partido, Vladimir Ferreira, anunciou que até o dia 23 de setembro será escolhida a nova pré-candidata do PT para a disputa pela Prefeitura da Capital sul-mato-grossense. O partido agora se concentra nas duas pré-candidaturas propostas pela militância: a advogada Giselle Marques e a deputada federal Camila Jara.

Zeca do PT, que anteriormente era visto como um forte concorrente na corrida pela prefeitura, optou por retirar sua pré-candidatura depois de enfrentar críticas intensas por parte da base do partido. Sua homenagem ao ex-presidente Michel Temer, uma figura controversa por seu papel no impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, foi amplamente repudiada pela militância do PT. Essa controvérsia parece ter pesado fortemente em sua decisão de sair da disputa.

Diante desse cenário, o presidente do PT, Vladimir Ferreira, destacou que o partido permanece firme na futura disputa em Campo Grande. “Nós temos a decisão política de ter candidaturas. Temos duas pré-candidatas e vamos continuar trabalhando para construir a unidade e definir esse nome até 23 de setembro”, disse ele, que acrescentou o objetivo de aumentar o número de vereadores.

“Acho que a gente pode antecipar esse nome para ir construindo e dialogando com os partidos da federação e do nosso campo. E o mais importante: fortalecer nossa bancada e construir um bom projeto para Campo Grande”.

O foco agora recai sobre as pré-candidaturas de Giselle Giselle Marques mantém sua pré-candidatura e Vladimir Ferreira diz que dia 23 será definido o nome Marques e de Camila Jara. Ambas as candidatas têm históricos de engajamento político e trajetórias relevantes dentro do PT. Giselle Marques, advogada, é reconhecida por seu ativismo em questões ambientais, sociais e sua defesa dos direitos humanos. Por sua vez, a deputada federal Camila Jara já se destacou por seu trabalho legislativo em prol da igualdade de gênero e da justiça social.

Caminho para Giselle

A advogada Giselle Marques, que já havia concorrido pelo PT ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul, em 2022, emerge como uma das principais figuras nessa etapa do processo eleitoral.

Giselle Marques comentou sobre a retirada de Zeca da disputa. “O Zeca é uma das nossas grandes lideranças no Estado, com uma história admirável como ex-governador, mas acredito que ele percebeu que a militância do PT quer renovação. Estamos discutindo, desde o início do ano, com as bases do nosso partido um projeto para a Capital Morena, pautado na sustentabilidade e na inclusão social.”

Ela ressaltou que “uma cidade só é sustentável quando as pessoas têm direito à comida no prato, moradia, serviços de saúde, transporte público e educação de qualidade. É lamentável que a atual gestão venha promovendo o despejo de famílias humildes, destruindo seus barracos com a utilização da Guarda Municipal, em plena noite de domingo, sem mandado judicial e sem compaixão, ao invés de oferecer alternativas de moradia”, disse ela, se referindo à desocupação que ocorreu no último domingo (6), no bairro Lagoa Park.

O deputado Pedro Kemp também se manifestou e afirmou que o partido está empenhado em suas articulações para apresentar uma candidatura própria em 2024. “É lamentável a saída do Zeca, mas acho que o diretório tem que se reunir e debater essa situação toda.”

Com a saída de Zeca em meio à crise interna, o PT reafirma as pré-candidaturas de Giselle Marques e de Camila Jara, o PT entra em uma nova fase de preparação para as eleições municipais. O partido busca agora unificar sua base em torno de uma candidatura que possa representar seus ideais e conquistar o apoio da população de Campo Grande. Com a data limite de 23 de setembro se aproximando, a atenção se volta para a escolha da nova pré-candidata do partido, com Giselle Marques ganhando terreno como uma das principais concorrentes nessa jornada política. Acesse também: Fercomércio debate reforma sindical

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.