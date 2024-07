PSDB oficializa candidatura de Beto Pereira para prefeito de Campo Grande

A federação PSDB/Cidadania oficializou a candidatura de Beto Pereira a prefeito de Campo Grande na noite dessa quinta-feira (25), no seu diretório. Com o maior arco de alianças para disputa na Capital, com adesão do PSD, PSB, Podemos, Republicanos, PL, MDB, Solidariedade e Cidadania, o evento reuniu políticos, pré-candidatos a vereadores e as maiores lideranças políticas do Estado, entre elas, os ex-governadores André Puccinelli (MDB) e Reinaldo Azambuja (PSDB), que estão, novamente, no mesmo palanque.

O presidente estadual do PSDB, ex-governador Reinaldo Azambuja, disse estar muito feliz com a adesão de pessoas à campanha de Beto Pereira. “Ele já foi testado e aprovado como prefeito e sabe o que precisa para a gestão de Campo Grande”. Sobre a indicação do candidato a vice na chapa na Capital, Reinaldo disse que como foi acordado vai ser indicado pelo PL (Partido Liberal) com Valdemar Costa Neto, o ex-presidente Jair Bolsonaro e Rogério Marinho. “Até o dia 30 eles devem indicar o nome que vai compor a vice com Beto Pereira”, disse Azambuja e complementou explicando que Bolsonaro disse a ele e ao governador Eduardo Riedel que viria na campanha.

Beto Pereira disse que esta é uma missão e a mais importante que já recebeu. “Tenho certeza que com toda essa força, essa liderança, com a experiência de pessoas que se aliaram a esse projeto, não tenho dúvida que conseguiremos ao final de tudo isso, mudar Campo Grande”, disse Beto.

Beto Pereira afirma que adotará uma abordagem propositiva em sua campanha, enfatizando que agora é o momento de apresentar soluções para os problemas da população, em vez de focar em apontar culpados. “Eu não tenho dúvida alguma. Se o eleitor for perspicaz, se for cuidadoso, minucioso em sua decisão, terá uma chance muito maior, uma chance gigantesca de acertar. E assim poderemos, com autoridade, exigir serviços públicos de qualidade, serviços que impulsionarão o desenvolvimento de nossa cidade. Só não podemos aceitar que o Estado de Mato Grosso do Sul seja um indutor do desenvolvimento do Brasil e Campo Grande não aproveitar as oportunidades que nosso Estado está vivenciando”, propõe.

O pré-candidato destaca que, para que a população promova mudanças, é essencial conhecer qual candidato apresentará a melhor proposta e quem possui capacidade de gestão para planejar e coragem para enfrentar os problemas.

“É importante nos questionarmos se queremos manter a continuidade do que está ou se desejamos mudanças. Se optarmos pela mudança, devemos identificar os candidatos com as melhores propostas, capacidade de gestão, habilidade de planeja- mento e coragem para enfrentar os desafios. Além disso, quem tem a possibilidade de ao longo desse período fazer as parcerias necessárias, porque ninguém faz nada sozinho”, afirmou Beto. Além da candidatura de Beto, a federação PSDB/Cidadania lançou chapa completa com 30 nomes de candidatos aos cargos de vereador na Capital, sendo 28 (PSDB) e dois (Cidadania). Dentre eles, 9 candidaturas femininas.

TCE-MS

Sobre a lista de prefeitos que tiveram as contas reprovadas, com mais de 70 nomes e 100 processos julgados, divulgada pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), nesta semana, que inclui o seu nome, Beto Pereira, afirmou: “Tenho zelo ao dinheiro pú- blico. Durante os oito anos que fui prefeito, tive os oito anos, as minhas contas aprovadas. Estranhamente, depois de ter

Fora do páreo disputado três eleições e doze anos se passaram, surgem três citações de contratos no universo de mais de 1.500, dois deles que eu não fui citado e um que está prescrito.

Agora, o que acontece é que tem interesses maiores que estão por trás. E tem gente que não deixa de ser político, porque quem entra no Tribunal de Contas tem que fazer um compromisso, renunciar à política. Mas, tem alguns que não conseguem renunciar à política”.

Beto Pereira

Beto Pereira é campo-grandense e tem 46 anos. Foi prefeito de Terenos por dois mandatos, presidente da Assomasul, vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, deputado estadual e está no segundo mandato como deputado federal.

Decisão liminar

O partido Avante, que apoia a reeleição da pré-candidata Adriane Lopes (PP), ajuizou representação eleitoral com pedido de liminar contra Beto Pereira por promover conteúdos negativos nas redes sociais sobre a atual administração e outros pré-candidatos. O par- tido solicitou a retirada imediata dessas propagandas.

Em sua decisão, o juiz Fran- cisco Vieira de Andrade Neto, do Tribunal Regional Eleitoral, res- saltou que o impulsionamento de conteúdo, independente do teor da mensagem, é proibido pela legislação eleitoral antes do período de propaganda eleitoral.

Dessa forma, determinou a suspensão das postagens e de outras com conteúdo semelhante. “Portanto, há ilegalidade no impulsionamento de conteúdo das matérias veiculadas”, afirmou o juiz em trecho da decisão.

Por Daniela Lacerda e Alberto Gonçalves