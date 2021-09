PSDB declara oposição a Bolsonaro e diretório de MS acata a decisão

Eduardo Leite, que chega hoje a Campo Grande, defende o impeachment do presidente

O PSDB de Mato Grosso do Sul vai acatar as orientações do diretório nacional diz o presidente Sérgio de Paula, após ser questionado sobre a decisão da sigla em declarar oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Nesta semana, a executiva nacional, por meio do presidente Bruno Araújo, firmou a posição e também decidiu iniciar a discussão interna com suas bancadas sobre aderir à defesa do impeachment do chefe do Executivo.

O presidente da executiva estadual destaca que o assunto é de nível nacional. “O Diretório Estadual do PSDB de Mato Grosso do Sul acata a posição da Nacional.” De Paula disse que “essa discussão cabe à nacional e que o diretório irá acatar”.

O novo posicionamento do PSDB foi acordado após reunião da executiva nacional em Brasília, convocada pelo presidente do partido, Bruno Araújo. Os atos e discursos antidemocráticos do presidente em 7 de setembro foram o que acarretaram a decisão.

A deputada Rose Modesto disse que atua de forma independente. “Eu continuo votando tudo que for importante para o Brasil! Como já venho fazendo, de forma independente, respeitando os mais de 120 mil votos que tive.”

O deputado Beto Pereira foi questionado via assessoria e disse que segue o partido e a partir deste momento será de oposição ao governo. “Sigo as orientações deliberadas pelo PSDB nacional durante reunião da executiva. Dessa forma, passo a integrar a base de oposição ao governo.”

O vereador de Campo Grande Professor Juari afirma que é favorável a decisões da nacional, mas enxerga que o afastamento de Bolsonaro não é viável para o Brasil. “Acredito que qualquer tipo de movimento de impeachment é ruim para o Brasil; tivemos o exemplo da ex-presidente Dilma e o quanto isso foi ruim e atrasou o país. E particularmente acredito que o partido tem de tomar algumas decisões. Porém, o impeachment neste momento é precipitado. Isso é ruim para a República e é ruim para a democracia. Por mais que eu me posicione contrário a algumas falas dele [Bolsonaro], ele foi eleito por voto popular e temos de respeitar isso.”

Presidenciável

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que participa das prévias do PSDB para tentar disputar a Presidência, declarou ser favorável ao impeachment do mandatário. Leite visita Campo Grande hoje (10) para apresentar suas propostas aos líderes do ninho tucano sul-mato-grossense na

sede do partido.

“A manifestação de Bolsonaro de que vai ‘enquadrar os Poderes’ é muito grave e merece avaliação sobre a conduta dele para que eventualmente sejam tomadas providências em relação ao próprio processo de de impeachment”, disse ele à rádio Band News.

Ele está com boas expectativas para a passagem de dois dias em Mato Grosso do Sul. Leite chega hoje, onde participa de coletiva de imprensa e amanhã comparece em encontro com lideranças de todo o Estado na Capital.

Os vereadores da Câmara de Campo Grande aprovaram o título de visitante ilustre ao governador Eduardo Leite após propositura do vereador Juari.

(Texto: Andrea Cruz)