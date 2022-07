PSB realiza convenção e oficializa candidatura de deputados federais e estaduais

O PSB (Partido Socialista Brasileiro) realizou hoje (23), a sua convenção partidária. Durante o evento, o partido homologou a candidatura dos pré-candidatos a deputados federais e estaduais. A sigla não lançou candidato próprio ao Governo do Estado, entretanto deve apoiar o PSDB na disputa.

Ao todo foram homologadas a candidatura de 18 para estaduais e 5 para federais. Desde o ano passado, o PSB cogitava integrar uma das chapas de pré-candidatos ao governo. Em outubro, a possibilidade era de Ayache ser vice do ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), entretanto isso não aconteceu.

Ricardo Ayache, presidente do partido, não será candidato, permanecendo no comando da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul). De acordo com Ayache, o motivo seria a alta demanda de trabalhos em seu serviço atual, o que impediria uma candidatura.

“Tenho uma decisão interna na Cassems de que eu não sairia para candidatura, pois nós enfrentamos uma pandemia e ainda não saímos totalmente dela. Isso trouxe muitos impactos não só na saúde e nos servidores, como também sequelas econômicas. Estamos agora reestruturando a Cassems depois dessa avalanche trágica que foi a Covid. Então, eu não me sentiria confortável para me ausentar da presidência nesse momento. Mas o partido, muito forte, tem quadros muitos muitos e nós temos tudo para fazer uma bela eleição”.

Assim como acontece no Rio de Janeiro o PSB pretende compor a chapa majoritária com PSDB em Mato Grosso do Sul, indicando o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, como vice-governador.

Algo que chamou a atenção foi o apoio ao candidato Eduardo Riedel do PSDB, haja vista que, na mesma convenção, o partido declarou apoio ao Lula, pré candidato a presidência da república. Perguntado sobre isso, Ayache disse que não vincula a candidatura estadual com a nacional. Dessa forma, acredita que o tucano é o melhor nome para atender as necessidades da população.

“A legislação eleitoral não vincula a nacional a candidatura local, tanto que no Rio de Janeiro temos o PSDB junto com o PSB e, aqui, vamos apoiar Eduardo Riedel por entender que é o candidato melhor preparado para atender as necessidades da população diante daquilo que mostrou no Estado”.

A convenção está sendo realizada no Plenário Oliva Enciso. O pré candidato ao senado Tiago Botelho esteve presente. Riedel é um dos convidados esperados no evento.

