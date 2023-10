Proposta que inclui robótica como conteúdo transversal nas escolas será votado hoje

Os deputados devem votar, na manhã desta terça-feira (31), durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), cinco projetos conforme a Ordem do Dia. Em segunda discussão, os deputados apreciarão o Projeto de Lei 125/2023, de autoria do deputado Jamilson Name (PSDB), que inclui noções de robótica como conteúdo transversal, no currículo das escolas estaduais do Estado de Mato Grosso do Sul. Conforme a proposta, o objetivo é promover a interdisciplinariedade e a integração dos conceitos de noções de robótica com outras matérias e ainda, incentivar a utilização de sucata e aproveitamento de material reciclado, para a aplicação da temática no cotidiano dos alunos.

Em primeira discussão, os deputados analisarão e votarão quatro projetos. O Projeto de Lei 184/2023, do deputado Antonio Vaz (Republicanos), estabelece normas para o encaminhamento de pacientes pelas equipes de socorro do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, após atendimento emergencial, para os hospitais privados.

O Projeto de Lei 224/2023, do deputado estadual Neno Razuk (PL), dispõe sobre a comunicação ao consumidor quanto ao término do período de teste gratuito de serviços oferecido por empresas situadas no Estado de Mato Grosso do Sul. O Projeto de Lei 231/2023, da deputada Gleice Jane (PT), trata sobre a instituição da Semana Estadual do Livro, Leitura e Biblioteca, no Estado. E por fim, o Projeto de Lei 280/2023, do Poder Judiciário, altera a Lei Estadual n.º 1.071, de 11 de julho de 1990, que dispõe sobre a criação e funcionamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito do Poder Judiciário do Estado

Serviço

As sessões são realizadas no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 9h, e podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais da Casa de Leis: TV ALEMS, Rádio ALEMS, Portal da ALEMS, Youtube e Facebook.

Com informações da Agência ALEMS.

