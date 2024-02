Proposta de campanha sobre Transtorno de Processamento Sensorial deve ser votada hoje

Os deputados devem votar, na manhã desta quinta-feira (15), na sessão plenária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), proposta que institui a Campanha de Conscientização do Transtorno de Processamento Sensorial (TPS) nas unidades de saúde. Além desse, está pautado outro projeto, relativo à declaração de utilidade pública estadual. A sessão tem início às 9h e pode ser acompanhada presencialmente ou por meio dos canais de comunicação da Casa de Leis.

De autoria do deputado Neno Razuk (PL), o Projeto de Lei 312/2023 estabelece que a campanha visa à divulgação de informações sobre os principais sinais e sintomas do TPS em crianças, à conscientização e ao incentivo para busca de diagnóstico e tratamento adequados. O projeto, que tem parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), está pautado para primeira discussão.

Também está previsto o Projeto de Lei 190/2022, proposto pelo deputado Lidio Lopes (Patriota). A proposição, pautada para discussão única, declara de utilidade pública estadual a Associação Beneficente de Proteção aos Idosos de Miranda – Lar de Idosos São João.

Serviço

As sessões são realizadas no Plenário Deputado Júlio Maia, a partir das 9h, e podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais da Casa de Leis: TV ALEMS no canal 7.2, sinal aberto, canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link TV ALEMS; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link Rádio ALEMS.

Com informações da Agência Alems.

