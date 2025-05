Pronto Pro Trabalho: parceria entre Câmara e Senai vai capacitar população para preencher 10 mil vagas de trabalho

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizaram nesta terça-feira (14) uma visita técnica à unidade do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) na Capital, com o objetivo de conhecer de perto a estrutura, os cursos e os serviços de capacitação profissional que serão oferecidos por meio do programa Pronto Pro Trabalho. A iniciativa, realizada em parceria com o Senai e a Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), prevê a oferta de mais de 10 mil vagas gratuitas em diversas áreas e está prevista para ser lançada no dia 29 de maio, na Câmara Municipal de Campo Grande.

Durante o encontro, os parlamentares percorreram os laboratórios e salas de aula simuladas, reforçando a importância de integrar políticas públicas de qualificação com as demandas reais do mercado. O presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto, o Papy, destacou que o programa representa uma transformação na atuação do Legislativo. “Estamos estruturando algo para o futuro, com uma nova percepção sobre o atendimento à população. Essa mudança começa quando percebemos que atendemos a população com a geração valor,” disse Papy.

O diretor regional do Senai, Rodolpho Mangialardo, enfatizou o orgulho da instituição em receber os parlamentares para apresentar sua estrutura. “É de extrema importância mostrar aquilo que o Senai tem de capacidade e estrutura. Temos uma série de laboratórios e salas de aula simuladas que conectam a necessidade da indústria com a prática do ensino,” explicou.

A visita contou com a participação dos vereadores Otávio Trad, Herculano Borges, Leinha, Wilson Lands, Maicon Nogueira e Ronilço Guerreiro, além do presidente Papy e de chefes de gabinete de parlamentares. A presença do grupo reforçou o apoio coletivo da Casa de Leis à iniciativa e à parceria com o setor industrial.

Papy também ressaltou o impacto social da iniciativa, afirmando que a ferramenta de capacitação estará à disposição de todos os mandatos parlamentares. “Essa é uma ferramenta de transformação da vida das pessoas. É o resultado de um trabalho coletivo, entre os vereadores, o Senai e a Fiems, para dar um retorno concreto à população,” completou.

Mangialardo destacou que o programa atende a uma necessidade real do setor produtivo. “É um prazer proporcionar mais de 10 mil vagas para a população de Campo Grande. A proposta é qualificar na prática e preencher vagas que já estão disponíveis no mercado — seja na indústria, no meio rural ou no comércio,” afirmou.

O presidente da Câmara reforçou que o programa também aproxima a população dos serviços legislativos.

“A população precisa saber que pode procurar qualquer um dos 29 vereadores, seja no bairro ou na Câmara. Estaremos presentes para atender essas demandas,” disse Papy.

Já Mangialardo destacou o papel dos vereadores na mobilização social para que o Pronto Pro Trabalho cumpra sua função com efetividade. “Os vereadores serão parceiros fundamentais para encaminhar a população às capacitações. Essa rede de apoio faz a diferença,” finalizou.

O Pronto Para o Trabalho será lançado oficialmente no dia 29 de maio, na Câmara Municipal, e tem como objetivo promover a qualificação profissional em áreas como construção civil, alimentos e bebidas, setor automotivo, manutenção e logística, aproximando os cidadãos das oportunidades reais de emprego.

