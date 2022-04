Projeto exime de IPTU proprietário sem domínio do imóvel

O Projeto de Lei Complementar 27/22, do deputado Geninho Zuliani (União-SP), exime do pagamento de IPTU o proprietário despido dos poderes de propriedade, que não detém o domínio útil sobre o imóvel ou o possuidor sem ânimo de domínio. Geninho Zuliani afirma que as decisões do Superior Tribunal de Justiça já seguem esta linha.

O Código Civil diferencia os conceitos de propriedade, domínio útil e posse. “As faculdades decorrentes da propriedade podem estar atribuídas a pessoas diversas, como no caso da locação ou do usufruto”, explica Geninho Zuliani. “Pode haver posse sem propriedade.”

Tramitação

A proposta será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania antes de seguir para o Plenário.

Com informações da Agência Câmara de Notícias.