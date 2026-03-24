Projeto de Horto Florestal na região norte e ponto de apoios para motoristas são aprovados pela Câmara

Outros projetos também incluem identificação para celíacos e segurança no trânsito e homenagens com medalhas

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, na sessão desta terça-feira (24), um conjunto de sete propostas que abrangem diversas áreas como preservação ambiental, mobilidade urbana, saúde e valorização de lideranças comunitárias em Campo Grande.

Entre os projetos aprovados em regime de urgência está a criação do Horto Florestal da Região Norte. A iniciativa prevê a implantação do espaço em uma área pública que inclui lagoa e zonas de preservação permanente, localizada nas proximidades do Bairro Água Limpa Park, da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e do Jardim Seminário.

Também foi aprovada a criação da Carteira Municipal de Identificação para pessoas com doença celíaca e outras desordens relacionadas ao glúten. O documento deve facilitar o acesso a direitos e serviços, além de reforçar ações de inclusão e cuidado com a saúde. A emissão ficará sob responsabilidade do município, com participação das áreas de assistência social e saúde.

Ainda em votação única, os vereadores aprovaram a concessão da Medalha “Dr. Arlindo de Andrade Gomes” a uma liderança religiosa com longa atuação social, além do título de “Visitante Ilustre” a um representante do Ministério do Meio Ambiente.

Na Ordem do Dia, em primeira discussão, avançou o projeto que prevê a instalação de pontos de apoio para motoristas de aplicativo em regiões estratégicas da cidade. A proposta busca oferecer melhores condições de trabalho, com estrutura básica que pode incluir banheiros, áreas de descanso, internet e iluminação adequada, por meio de parcerias e uso de espaços já existentes.

Já em segunda discussão, foi aprovada a criação de uma semana dedicada à conscientização e prevenção de acidentes envolvendo ciclistas. A programação deve incluir campanhas educativas, palestras e outras ações voltadas à segurança no trânsito.

Encerrando a pauta, os parlamentares também deram aval à criação da Medalha Maria Salete de Paula “Zazá”, voltada ao reconhecimento de lideranças comunitárias e cidadãos que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento da cidade. A homenagem leva o nome de uma moradora conhecida pela atuação ativa em sua comunidade ao longo de décadas.