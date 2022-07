Projeto de Contar que garante reservar e emitir passagens pela internet é aprovado na CCJR

O Projeto de Lei 130/2022, que garante aos idosos e pessoas com deficiência que possuem gratuidade ou descontos possam reservar e emitir passagens também pela internet, foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso nesta quarta-feira (13).

De autoria do deputado Capitão Contar, o projeto não altera ou cria novos requisitos para a concessão dos benefícios, mas garante o direito de reserva e emissão de passagens gratuitas e com descontos, pelos mesmos meios que os demais consumidores. A proposta nasceu após o deputado tomar conhecimento da situação que tem dificultado a vida de idosos e pessoas com deficiência que, atualmente, são obrigadas a ir pessoalmente nos guichês das companhias de ônibus para reservar assento ou emitir bilhete para viajar.

“É muito importante a aprovação desse projeto, pois as pessoas beneficiadas são idosas e/ou com deficiência e para reservar seus bilhetes de viagem precisam ir pessoalmente até o guichê. Os outros consumidores podem adquirir suas passagens pela internet e meios eletrônicos. Nossa proposta visa permitir que os cidadãos beneficiados possam fazer suas reservas pelo sistema on-line ou outros meios que as empresas ofereçam aos demais consumidores. O que queremos é tornar mais fácil a vida dos cidadãos”.

O projeto agora segue para discussão e análise dos deputados.