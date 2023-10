Professor Juari apoia Beto para diretório e acredita em ampliação da bancada

O vereador Professor Juari (PSDB), concedeu entrevista ao jornal O Estado, na qual expressou seu total apoio ao deputado federal Beto Pereira para concorrer à Prefeitura de Campo Grande, no próximo ano e para ajudar a ampliar a bancada de vereadores, na Câmara. Além disso, o parlamentar destacou que, em sua opinião, Beto Pereira seria a melhor escolha para assumir a presidência municipal do PSDB.

Segundo Juari, Beto Pereira é o candidato oficial do PSDB à prefeitura, e não há pessoa mais indicada do que ele para organizar a chapa, estabelecer diálogo com outros partidos e trazer mais credibilidade às futuras alianças do PSDB. O vereador defendeu a formação de um consenso em torno da eleição de Beto Pereira como presidente do diretório municipal, visando uma chapa única.

“Até porque o Beto será o candidato a prefeito pelo PSDB, então, nada melhor do que ele para organizar a chapa, conversar com outros partidos e dar mais credibilidade aos próximos partidos que vão se aliar ao PSDB”, disse Juari. Indagado sobre a possibilidade de o PSDB ampliar sua bancada nas eleições de 2024, bem como a abertura de uma janela partidária, Juari demonstrou otimismo e afirmou que vários colegas vereadores estão considerando migrar para o ninho tucano. Embora não tenha citado nomes, o parlamentar destacou que, pelo menos, cinco vereadores já sinalizaram o interesse em se unir ao PSDB. “Não posso citar nomes, mas fizemos vários convites e temos interessados.” Juari acrescentou que o presidente estadual do partido, o ex-governador Reinaldo Azambuja, tem mantido conversas com todas as lideranças, incluindo os vereadores, com o intuito de estabelecer foco e respeito mútuo entre as diversas lideranças políticas, bem como com a administração da prefeita Adriane Lopes (PP), que deverá concorrer à reeleição.

Em relação à gestão da prefeita Adriane Lopes, o vereador ressaltou que há debates e divergências de ideias. Juari enfatizou que, dos três vereadores do PSDB, eles votam a favor das propostas que consideram importantes para Campo Grande. Ele esclareceu que, embora possam se posicionar contrariamente a determinados projetos do Executivo, isso não significa que seja oposição, uma vez que a palavra “oposição” é muito forte.

Segundo o vereador, ela existe no campo das ideias. Sobre o secretariado da prefeita, que tem sido alvo de críticas por parte de alguns vereadores nos últimos dias, Juari minimizou as polêmicas e elogiou a escolha da prefeita em nomear o vereador licenciado, João Rocha, como secretário de governo. O vereador ressaltou que sempre foi bem atendido pelo secretariado da prefeita e compreende que nem sempre cabe a eles a solução de todos os problemas. (Rayani Santa Cruz)

[Rayani Santa Cruz– O ESTADO DE MS]

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.