Prisões não poderão ser feitas depois de terça-feira

A partir desta terça-feira (25), eleitores não poderão ser presos a não ser que forem pego em flagrante.

A lei faz parte das normas do TRE (tribunal regional eleitoral), diante da eleição que será no próximo domingo (30).

Na quinta-feira (27), é o último dia para os candidatos realizarem suas reuniões externas com propagandas eleitorais, com uso de carro de som, previstas das 8h à meia noite, podendo ser prorrogada em até duas horas caso seja uma reunião de encerramento da campanha oficial do partido.

Na sexta-feira (28), será a vez do fim da propaganda eleitoral na TV e na rádio. último dia para realizações de debates, também, assim como divulgações na imprensa.

Na véspera da votação, sábado dia (29) é o último dia para propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som, a distribuição de material gráfico e promoção de carreata, passeata ou carro de som que transite por vias públicas emitindo jingle e mensagens de candidatos.